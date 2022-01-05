Altın ne kadar?Son dönemde Türkiye'de yapılan ekonomik atılımların ardından döviz ve altın fiyatları en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Vatandaşlar konuyla ilgili "Altın ne kadar? Bugün altın ne kadar? Gram-Çeyrek-Yarım-Tam altın fiyatları nedir? İşte bugün 5 Ocak güncel altın fiyatları..." gibi soruların cevaplarını aratmakta. 2022'ye düşüş ile başlayan Altın'ın anlık takibini sitemizden yapabilirsiniz.

ALTIN NE KADAR?

Altın yükselir mi düşer mi? Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasayı takip edenlerin internette aradığı konu başlıkları içinde yer alıyor. Vatandaşlar altın artacak mı düşecek mi merak içinde. Peki, Altın düşer mi yükselir mi? 4 Ocak 2022 Salı altın ne kadar olacak? Gram altın yükselir mi düşer mi? Çeyrek altın fiyatı düşer mi? Gram altın ne kadar, kaç TL? Altın artar mı azalır mı? Çeyrek altın düşecek mi yükselecek mi?

GRAM KAÇ TL? (5 OCAK ÇARŞAMBA SAAT 09:00)

Bugün Gram Altın 779,9 TL'dir. Gram Altın alış fiyatı 779,7 iken, satış fiyatı 779,9 TL'dir.

TAM ALTIN NE KADAR? (5 OCAK ÇARŞAMBA SAAT 09:00)

Bugün Tam Altın 5.099,8 TL'dir. Tam Altın alış fiyatı 4.990,6 iken, satış fiyatı 5.099,8 TL'dir.

YARIM ALTIN NE KADAR? (5 OCAK ÇARŞAMBA SAAT 09:00)

Bugün Yarım Altın 2.557,7 TL'dir. Yarım Altın alış fiyatı 2.495,3 iken, satış fiyatı 2.557,7 TL'dir.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? (5 OCAK ÇARŞAMBA SAAT 09:00)

Bugün Çeyrek Altın 1.278,8 TL'dir. Çeyrek Altın alış fiyatı 1.247,7 iken, satış fiyatı 1.278,8 TL'dir.

REŞAT ALTINI NE KADAR? (5 OCAK ÇARŞAMBA SAAT 09:00)

Bugün Reşat Altın 5.412,7 TL'dir. Reşat Altın alış fiyatı 5.332,1 iken, satış fiyatı 5.412,7 TL'dir.

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