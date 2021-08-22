Altın kızlar Avrupa fatihi

Avrupa şampiyonluğu kazanan Damla Su Türemen'in ardından Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcuları Damla Su Türemen, Peri Koyuncu, Aslı Başak Pehlivan ve antrenör Muhammet Kaya'dan oluşan Genç Kızlar Karate Kata Milli Takımı Avrupa 2'ncisi oldu.

Avrupa şampiyonluğu kazanan Damla Su Türemen'in ardından Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcuları Damla Su Türemen, Peri Koyuncu, Aslı Başak Pehlivan ve antrenör Muhammet Kaya'dan oluşan Genç Kızlar Karate Kata Milli Takımı Avrupa 2'ncisi oldu. 22. 08. 2021 Finlandiya'nın Tempere kentinde düzenlenen Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcusu Damla Su Türemen'in Avrupa şampiyonluğunun ardından Denizli'ye ikinci güzel haber geldi. Turnuvanın ikinci günü Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcularından Damla Su Türemen, Peri Koyuncu, Aslı Başak Pehlivan ve antrenör Muhammet Kaya'dan oluşan Genç Kızlar Karate Kata Milli Takımı gümüş madalya almaya hak kazandı. Finalde İtalya'ya karşı az bir puan farkıyla kaybeden Denizli Büyükşehir Belediyespor ekibi Denizli ve Türkiye'ye ikinci madalya getirmenin gururunu yaşadı. "Bizim çocuklarımızla ne kadar gurur duysak az" Denizli'nin altın madalyalı kızlarını tebrik eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyespor sporcularının Avrupa'da Denizli ve Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini, ekibin turnuvadan 2 başarılı sonuç aldığını söyledi. "Bizim çocuklarımızla ne kadar gurur duysak az" diyen Başkan Zolan, "Sporcularımız ve antrenörümüz bizlere verdiği sözü tuttular ve turnuvadan madalyalarla dönüyorlar. Her birini yürekten tebrik ediyorum. İnşallah bu başarıların devamı gelecektir. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak spora yaptığımız yatırımların meyvelerini topluyoruz" dedi. Altın madalya turnuvanın ilk gününde gelmişti Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcusu Damla Su Türemen, turnuvanın ilk gününde Genç Kadınlar Kata kategorisinde İtalyan rakibi Sonia Inzoli'yi yenerek altın madalya almaya hak kazanmıştı. . Benzer Başlıklar

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Kaynak: Habermetre