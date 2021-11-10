Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş sürüyor! Gözler bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerinde

Son dört gündür kazançla kapatan gram altın fiyatları rekor seviyelerde seyrederken altın piyasasında gözler Abd enflasyon verilerinde. Altın, fiyatları enflasyon artsa dahi merkez bankalarının yakın zamanda faiz artırmayacağına dair beklentilerle yükselmişti. Öte yandan analistler, enflasyonun ekim ayında aşmasıyla birlikte, faiz indirimi beklentisinin altın fiyatlarında uzun vadede baskı yapabileceğini öngörüyor.

ONS ALTININ FİYATI



Geçtiğimiz haftaya 1.790 Dolar civarında başlayan ons altın, çarşamba günü işsizlik maaşı başvuru verisi öncesinde 1.760 dolara kadar gerilemişti. Sonrasında kademeli bir yükselişle kayıplarını silen ons altın, beklenenden iyi gelen tarım dışı istihdam verisi ve yatırımcıların faizlerin henüz artmayacağına ağırlık vermesiyle haftaya 1.819 dolardan başlamıştı. Ons altın, ABD enflasyon verisi öncesinde 1.825,57 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTININ FİYATI 577 LİRAYI GÖRDÜ

Geçen haftanın büyük bir kısmını 550 TL civarında yatay bir seyirle geçiren gram altın, haftanın ikinci yarısında dolar/TL'nin 9,70 eksenine oturmasıyla küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti.

Yeni haftaya da böylece rekorla başlayan gram altın, gün içerisinde tarihi zirvesi 577,05 TL'yi görerek 10 Kasım'da rekor tazeledi.

DOLAR/TL KURU YÜKSELDİ

Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen dolar/TL'nin 9,84 seviyesine ulaşmasıyla çarşamba günü yüksek seviyelerdeki seyrini korumaya devam ediyor.

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