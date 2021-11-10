Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş sürüyor! Gözler bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerinde
Gram altın fiyatları dün kapanışa doğru 570 TL'nin üzerine çıkarak rekorunu yinelemişti. Yeni günde 577 lirayla tüm zamanların rekorunu kıran gram altın, tahvil faizlerindeki yükseliş ve kuvvetlenen dolar nedeniyle kısa bir süre geri çekilse de dolar/TL kurunu izleyerek tekrar yükselişe geçti. Küresel altın fiyatlarını takip etmeyen altının gözü ise bugün saat 16.30'da açıklanacak olan ABD enflasyon verilerinde olacak.
Son dört gündür kazançla kapatan gram altın fiyatları rekor seviyelerde seyrederken altın piyasasında gözler Abd enflasyon verilerinde. Altın, fiyatları enflasyon artsa dahi merkez bankalarının yakın zamanda faiz artırmayacağına dair beklentilerle yükselmişti. Öte yandan analistler, enflasyonun ekim ayında aşmasıyla birlikte, faiz indirimi beklentisinin altın fiyatlarında uzun vadede baskı yapabileceğini öngörüyor.
Geçtiğimiz haftaya 1.790 Dolar civarında başlayan ons altın, çarşamba günü işsizlik maaşı başvuru verisi öncesinde 1.760 dolara kadar gerilemişti. Sonrasında kademeli bir yükselişle kayıplarını silen ons altın, beklenenden iyi gelen tarım dışı istihdam verisi ve yatırımcıların faizlerin henüz artmayacağına ağırlık vermesiyle haftaya 1.819 dolardan başlamıştı. Ons altın, ABD enflasyon verisi öncesinde 1.825,57 dolardan işlem görüyor.
Geçen haftanın büyük bir kısmını 550 TL civarında yatay bir seyirle geçiren gram altın, haftanın ikinci yarısında dolar/TL'nin 9,70 eksenine oturmasıyla küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti.
Yeni haftaya da böylece rekorla başlayan gram altın, gün içerisinde tarihi zirvesi 577,05 TL'yi görerek 10 Kasım'da rekor tazeledi.
Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen dolar/TL'nin 9,84 seviyesine ulaşmasıyla çarşamba günü yüksek seviyelerdeki seyrini korumaya devam ediyor.