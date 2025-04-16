Altın artacak mı? Altın fiyatları ne zaman düşer?

Altın fiyatlarındaki dalgalanma, yatırımcıların "Altın artacak mı?" sorusuna yanıt aramasına neden oluyor. Özellikle ons altın fiyatlarının yükseliş trendine girmesiyle birlikte gram altın fiyatlarında da ciddi bir artış öngörülüyor. Uzmanların tahminleri ve bankaların analizleri, altının değer kazanmaya devam edeceğini gösteriyor. Vatandaşlar, altın artacak mı? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, altın artacak mı?

ALTIN ARTACAK MI?

Altın piyasasında bu sabah itibarıyla tarihi bir dönüm noktası yaşandı. Küresel piyasalarda ons altın ilk kez 3.287 doları aşarak rekor seviyeye ulaştı. İç piyasada ise gram altın 4.020 TL'den işlem görüyor. Yatırımcılar, altındaki bu ani yükselişi dikkatle takip ederken, küresel ekonomideki belirsizlikler ve jeopolitik riskler güvenli liman arayışını artırdı.

Geçtiğimiz hafta sert dalgalanmaların yaşandığı piyasada, dün itibarıyla yükseliş ivmesi yeniden hız kazandı. Bu sabah saatlerinde ise ons altın, tarihi bir sıçrama yaparak yeni zirvesine ulaştı. Fiyatlardaki bu hareketlilik, kâr satışları ve güvenli liman tercihinin aynı anda etkili olmasıyla birlikte altın piyasasında volatilitenin artmasına neden oldu.

Altın artacak mı?

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3956 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3956 lira, en yüksek de 4034 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4031 liradan işlem görüyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3230 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3228 dolar, en yüksek de 3291 doları gördü. Şu sıralar 3289 dolardan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 4035 liradan alınırken 4091 liradan satılıyor.