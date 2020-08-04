Altın 1,975 dolar sınırında, petrol yatay Petrol fiyatları, yatırımcıların "fazla üretim" kaygılarının ağır basmasının etkisiyle yeni haftaya düşüşlerle başladı.

Petrol fiyatları, yatırımcıların "fazla üretim" kaygılarının ağır basmasının etkisiyle yeni haftaya düşüşlerle başladı. Altın fiyatları da, dolar üzerindeki baskıların sürmesinin de etkisiyle gördüğü 1,985 dolarlık yeni zirveden sonra gerilediği 1,975 dolar sınırında hareket ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiki olan petrol üreticileri, bir yandan bazı ülkelerde Covid-19 vakalarında önemli artışlar yaşanmasına karşın, yaptıkları anlaşmalara bağlı olarak Ağustos sonundan itibaren üretim kısıntılarını gevşetmeye başlayacaklar. Bunun yanında, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri de, gönüllü olarak başlattıkları ek üretim kısıntılarına son verecekler.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.32 düşüşle 43.74 dolar,Batı Teksas yüzde 0.20 düşüşle 40.65 dolar,altın yüzde 0.09 düşüşle 1,974.85 dolar,gümüş yüzde 1.21 düşüşle 24.34 dolar,bakır yüzde 1.60 artışla 6,478.00 dolar,platin yüzde 0.54 artışla 923.43 dolar,paladyum yüzde 0.49 artışla 2,106.65 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 443 liraya, çeyrek altın 745 liraya, Cumhuriyet altını da 2,960 liraya yükseldi."Ons altın soluklanıyor" başlıklı Ünlü&Co/DAHA analizinde, "Korona virüs vakaları global ölçekte artmaya devam ederken bunun küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine dair algı ons altının iyimser görünümünü korumasını sağlıyor" denildi ve eklendi: "Ancak salgının yayılma hızının yarattığı endişelerin dolar açısından da pozitif bir tablo yaratması ve dolar endeksinin son iki günde yönünü yukarı çevirmeye başlaması ons altında yukarı yönlü denemelerin sınırlı kalmasına neden oluyor. "Bu kapsamda dün 1,985 doların üzeri test edilse de altının bu bölgede kalıcı olamadığını gördük. Teknik açıdan bakıldığında kısa vadede 1,985 doların üzerinde kapanış yapılamaz ise altının bir miktar güç kaybetmesinin şaşırtıcı olmayacağını düşünüyoruz."

Kaynak: DHA