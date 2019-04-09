Alternatif Lease'in Genel Müdürü Emre Tongo Oldu

Alternatif Bank'ın iştiraklerinden Alternatif Lease'in yeni Genel Müdürü Emre Tongo oldu.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre bankanın iştiraki olan Alternatif Lease'in Genel Müdürlük görevine Emre Tongo atandı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, "Finansal kiralama sektörünün önde gelen kurumlarından ve iştiraklerimizden biri olan Alternatif Lease, müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda esnek ve nitelikli çözümler üreterek grubumuz içerisinde destekleyici bir rol üstleniyor. Emre Tongo'nun tecrübesiyle Alternatif Lease'in büyüme yolculuğunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine görevinde başarılar diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Alternatif Lease Genel Müdürü Emre Tongo ise müşterilere özel finansal kiralama hizmetlerini içinde barındıran en uygun çözümleri sunarak, sektöründe adından söz ettiren Alternatif Lease'de görev almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Alternatif Bank'ın iştirakleriyle birlikte başarılarına yenilerini ekleyeceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA