Alternatif Bank'tan "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı" sahiplerine nakit iade kampanyası

Alternatif Bank, devreye aldığı "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı" ile birikimlerini TL olarak değerlendirirken kur riskine karşı korumak isteyen müşterileri için nakit iade kampanyası başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, 3-31 Ocak'ta Alternatif Bank'ta Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı açtıranlar, TL birikimlerini kurdaki değişimlere karşı korurken, 2022 sonuna kadar VOV Banka Kartı ile yapacakları alışverişlerden toplam 1.000 TL'ye varan nakit iade kazanma hakkı elde ediyor. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı açmak isteyenler, Alternatif Bank web sitesini ve şubelerini ziyaret edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Bireysel ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökay Dede, Alternatif Bank olarak bireysel müşterilerine sundukları çözümleri sürekli iyileştirmeye ve ihtiyaca göre şekillendirmeye özen gösterdiklerini belirtti.

İçinde bulunulan dönemde tasarruf ve birikimleri değerlendirirken, riski doğru yönetebilmenin öneminin daha da arttığını vurgulayan Dede, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda hayata geçirilen Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı, son dönemde kurlarda yaşanan dalgalanmalara karşı tasarrufları için güvenli bir liman arayan müşterilere yönelik önemli bir yatırım enstrümanı olarak öne çıkıyor. Alternatif Bank olarak, lanse edilmesinden çok kısa bir süre sonra ürünü müşterilerimize sunmaya başladık. Şimdi de Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı için bankamızı tercih edenlere özel bir nakit iade kampanyası başlatıyoruz.

Yeni kampanyamız kapsamında, 31 Ocak tarihine kadar Alternatif Bank'ta Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı açan müşterilerimiz, VOV Kartları ile şubat ayından itibaren yıl sonuna kadar yapacakları alışverişlerinden toplam 1.000 TL'ye varan nakit iadesi kazanabilecekler. Ayrıca çok yakın zamanda Alternatif Bank Mobil veya İnternet Bankacılığı üzerinden de bu ürüne sahip olabilecek müşterilerimiz, birikimlerini değerlendirirken avantajlı faiz oranları ve yüzde sıfır stopaj imkanından da yararlanabilecekler. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi yaklaşımımızla bireysel müşterilerimize katma değerli çözümler sunmayı sürdüreceğiz."

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri

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