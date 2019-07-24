Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: "Bankacılık sektörünün yılı iki haneli büyüme ile...

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: "Bankacılık sektörünün yılı iki haneli büyüme ile kapatacağını söyleyebiliriz."

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür:

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: "Bankacılık sektörünün yılı iki haneli büyüme ile kapatacağını söyleyebiliriz."

Kaynak: AA
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