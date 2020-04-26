HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Altaylı Özgür'den 92 yaşındaki taraftara 'Süper Lig' sözü - Spor
Türkiye Futbol Federasyonu, Özgür Özkaya, Altay, Spor, Haber

Altaylı Özgür'den 92 yaşındaki taraftara 'Süper Lig' sözü

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın takım kaptanı Özgür Özkaya, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde örnek bir davranışa imza attı.

26.04.2020 13:01 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:01
Altaylı Özgür'den 92 yaşındaki taraftara 'Süper Lig' sözü

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın takım kaptanı Özgür Özkaya, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde örnek bir davranışa imza attı. Yıldız oyuncu, ramazan ayının başlamasıyla Altay tribünlerinin en yaşlı isimlerinden Mehmet Ali Çıracı ile telefonda görüşerek tüm siyah-beyazlı ekibin selamını iletti. Özgür'ün araması ile oldukça heyecanlanan 92 yaşındaki Altay taraftarı zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Altay tribünlerinin en kıdemli taraftarlarından olan ve siyah-beyazlıların Mehmet Amca olarak tanıdığı Mehmet Ali Çıracı, Özgür Özkaya'dan Süper Lig sözü aldı. Kaptan Özgür ise virüsten dolayı kötü günlerde yaşlıların moral ve motivasyonu ihtiyacı olduğunu belirterek, "Takım arkadaşlarım adına Altay tribünlerinin en büyüğü Mehmet Amca'yı telefonla arayarak ona moral verdim. Ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Her zaman büyüklerimizin yanındayız. Şampiyonluk yolunda tüm taraftarımızı yanımızda hissetmek istiyoruz. Salgın bittikten sonra sezon sonunda inşallah şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Bazı sağlık sorunları yaşayan Mehmet amcamız eğer tribünlere gelemezse şampiyonluk kupasını biz ona götüreceğiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Edin Visca, gemileri yaktı! Fenerbahçe'ye geliyor Spor
Edin Visca, gemileri yaktı! Fenerbahçe'ye geliyor
Terim istedi! Arda Turan Galatasaray'a dönüyor Spor
Terim istedi! Arda Turan Galatasaray'a dönüyor
Rıdvan Dilmen tek tek anlattı! İşte yeni Süper Lig modeli Spor
Rıdvan Dilmen tek tek anlattı! İşte yeni Süper Lig modeli
Hikmet Karaman, lige başlama kararına tepkili: Futbol resmi göremiyorum Spor
Hikmet Karaman, lige başlama kararına tepkili: Futbol resmi göremiyorum
Bilim Kurulu'ndan oynanması düşünülen maçlar için sosyal mesafe uyarısı Spor
Bilim Kurulu'ndan oynanması düşünülen maçlar için sosyal mesafe uyarısı
Olimpiakos'a şike soruşturması! Küme düşürülmesi gündemde Spor
Olimpiakos'a şike soruşturması! Küme düşürülmesi gündemde
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi
Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de
Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz oynanacak
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz...
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek...
Karantinadaki güzel golfçü, simülasyonla golf sahasını evine getirdi
Karantinadaki güzel golfçü, simülasyonla golf sahasını evine getirdi
Kevin Bua'nın babası Angel Bua, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi
Kevin Bua'nın babası Angel Bua, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı
Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Angela Merkel Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Loris Karius Mauricio Isla Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa İtalya Ramazan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Altaylı Özgür'den 92 yaşındaki taraftara 'Süper Lig' sözü - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 13:17:36. #1.15#
title