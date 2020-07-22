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Altay'ın 19 yaşındaki futbolcusu Cenk Özkacar ve Olympique Lyon prensipte anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da bu sezon gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin dikkatini çeken 19 yaşındaki stoper Cenk Özkacar'ın kendisine talip olan Fransız kulüplerinden Olympique Lyon'a yakın olduğu ve tarafların prensipte anlaştığı öğrenildi.

Altay'ın 19 yaşındaki futbolcusu Cenk Özkacar ve Olympique Lyon prensipte anlaştı
22.07.2020 15:23 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:43

Altay formasıyla TFF 1. Lig'de gösterdiği performansıyla alkış toplayan 19 yaşındaki Cenk Özkacar'a Fransız devi Olympique Lyon talip oldu. Oyuncunun kendisine talip olan Fransız kulübüne yakın olduğu ifade edildi. Ümit Milli Takım'da da görev alan savunmacının transferi konusunda taraflar arasında görüşmeler sürerken, prensipte anlaşıldığı belirtildi.

RESMİ İMZALARIN ATILMASI BEKLENİYOR

Transferde resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor. Öte yandan Cenk'le Lyon'un yanı sıra bir başka Fransız temsilcisi Lille de ilgileniyor.

ÜÇ BÜYÜKLERLE DE ANILIYOR

Süper Lig takımlarından başta Trabzonspor olmak üzere ismi Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılan Cenk Özkacar'ın geçen hafta menajeri aracılığıyla görüştüğü Trabzon'la anlaşamadığı, kariyerini yurtdışında sürdürme kararı aldığı bildirildi.

SATIŞTAN PAY TALEP EDİLDİ

Altay yönetimi bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun başka bir kulübe satışından pay almayı talep etti. Cenk'in bonservis bedelinin ise 1 milyon euro üzerinde olduğu öğrenildi.

2014 YILINDA ALTAY'A KATILDI

Bucaspor ve Altınordu'da altyapıda görev yaptıktan sonra 2014'te Altay altyapısına katılan genç futbolcu 2018 yazında profesyonel oldu. Geçen sezon 3. Lig'de Karacabey Belediyespor'a kiralanan Cenk, bu sezon Altay'da yedek stoper olarak görev yaparken ilk 11'in değişilmezi haline geldi.

Önce Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giymeye başlayıp 4 Aralık'taki Trabzonspor maçındaki performansıyla 13 Aralık'ta oynanan Adana Demirspor sınavında ligde ilk kez şans bulan Cenk, ligde 12 maçta görev aldı. Genç futbolcu Ümit Milli Takım formasını 2 kez terletti. 1.90 boyundaki sol ayaklı stoper güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

Kaynak: DHA

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