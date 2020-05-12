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4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor

TFF 1. Lig temsilcisi Altay'da altyapıdan yetişen genç stoper Cenk Özkaçar'ı transfer etmek için Süper Lig'de mücadele eden, başta 4 büyükler olmak üzere 7 kulüp sıraya girdi.

4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor
12.05.2020 12:01 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:35

Altay'ın genç stoperi Cenk Özkaçar, Süper Lig ekiplerini peşinden sürüklüyor.

Devre arasında Trabzonspor'un gündemine gelen 19 yaşındaki savunmacıyla son dönemde Medipol Başakşehir, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Btc Turk Yeni Malatyaspor'un da ilgilendiği iddia edildi. Siyah-beyazlı formayla bu sezon 1. Lig'de 9 karşılaşmada görev alan Cenk'e yurt dışından da talipler olduğu belirtildi.

İTALYA VE FRANSA'DAN DA TALİP VAR

Güçlü fiziğiyle dikkat çeken 1.90 boyundaki defans oyuncusu için Belçika, İtalya ve Fransa'dan bazı kulüplerin nabız yokladığı kaydedildi. Ümit Milli Takım'da da görev alan Cenk Özkacar, geçen sezon kiralık olarak 3. Lig'de Karacabey Belediyespor formasını terletti.

Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun bonservis ücreti konusunda bir açıklama yapılmazken, kulübün menfaatleri doğrultusunda Cenk'in sürekli forma giyebileceği bir takıma gönderilmesi planlanıyor.

4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor

Kaynak: DHA

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