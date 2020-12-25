Altay-Ümraniyespor maçının ardından
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Altay-Ümraniyespor maçının ardından

25.12.2020 21:43 | Son Güncelleme: 25.12.2020 21:43
Altay-Ümraniyespor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Ümraniyespor'u konuk eden Altay, rakibini 3-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Ümraniyespor'u konuk eden Altay, rakibini 3-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Ümraniyespor'u 3-1 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Yücel İldiz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maçı kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Golü bulduktan sonra gereksiz bir penaltıdan gol yediklerini ifade eden İldiz, "İstediğimiz gibi oynadık. Skor 2-1 iken biraz zorlandık ama bu maçı kayıpsız geçmek bizim için çok önemliydi. Önemli olan sezon sonunda buralarda olmak ama buralara alışmak da güzel" dedi.

İldiz, maçı net bir skorla kazandıklarını ifade ederek galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Ümraniyespor cephesi

Altay'ın hücumda bireysel kaliteleri fazla olan oyunculardan kurulu bir takım olduğunu ifade eden Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ise, "Zor bir maç bekliyorduk. Maçın genelinde ilk 5 dakika haricinde Altay kadar maça giremedik. Maçın başında yediğimiz gole penaltı ile karşılık verdik. Sonra penaltıdan biz gol yedik ve geriye düştük. Oyun üstünlüğünü alamadık. Bizim adımıza kırılma anları oldu. Maçı bizden daha fazla isteyen, birlikte hareket eden bir Altay vardı. Galibiyeti hak ettiklerine inanıyorum ve tebrik ediyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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