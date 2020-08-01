HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Altay transferde atağa kalktı

TFF 1. Lig kulüplerinden Altay, dış transferde gaza bastı.

Altay transferde atağa kalktı
01.08.2020 12:49 | Son Güncelleme: 01.08.2020 13:48

TFF 1. Lig kulüplerinden Altay, dış transferde gaza bastı. İlk olarak Osmanlıspor'dan ön libero Blagojevic'le anlaşan siyah-beyazlılar, Ümraniyespor'dan kaleci Burak Öğür'ün de işini bitirdi. Kaleci Burak, sosyal medya hesabından Altay'la ilgili paylaşım yaparak transferi doğruladı. Ümraniyespor'dan Timur ve Galatasaray'dan genç oyuncular Mirza ve Sefa ile söz kesen İzmir temsilcisinin önümüzdeki hafta deneyimli iki futbolcuyu daha renklerine bağlamayı planladığı bildirildi.

Altay, geçen sezon Akhisarspor'la 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren sol kanat Erhan Çelenk ile Süper Lig ekibi Denizlispor'da kiralık olarak forma giyen Beşiktaşlı sol kanat Sedat Şahintürk'e kanca attı. İzmir'e davet edilen iki futbolcunun kulübe gelerek yönetimle masaya oturacağı iddia edildi. Önümüzdeki hafta teknik direktör Yücel İldiz'le bir araya gelerek tecrübeli teknik adama imza attırmayı planlayan yönetim takviye çalışmalarını da sürdürüyor.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor Dünya
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı Güncel
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı Ekonomi
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum Magazin
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu Magazin
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi Ekonomi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti
Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı
Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı
Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu
Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor
Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Mahkeme haksız yere kesilen trafik cezasını delil olmadığı gerekçesiyle iptal etti
Mahkeme haksız yere kesilen trafik cezasını delil olmadığı gerekçesiyle iptal etti
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: 'Çok biliyorsan, gel sen yap' sözü işten çıkarma sebebi değil
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: "Çok biliyorsan, gel sen yap" sözü işten çıkarma sebebi değil
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı ve Robert Prosinecki için ikiye bölündü
Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı ve Robert Prosinecki için ikiye bölündü
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor
Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Ümit Dündar İlhan Cihaner Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Beyonce Simge Sağın Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Asker Çocuk Bayram
Şu an buradasınız: Altay transferde atağa kalktı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 14:36:44. #1.15#
title