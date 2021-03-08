Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü: "Bundan sonra her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum"
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Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü: "Bundan sonra her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum"

08.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:55
Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü:

TFF 1. Lig'de Tuzlaspor'u 5-0 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Osman Özköylü, kazandıkları her maçın kendilerini hedeflerine daha yakınlaştıracağını belirterek, bundan sonraki süreçte her şeyin daha güzel olacağını kaydetti.

TFF 1. Lig'de Tuzlaspor'u 5-0 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Osman Özköylü, kazandıkları her maçın kendilerini hedeflerine daha yakınlaştıracağını belirterek, bundan sonraki süreçte her şeyin daha güzel olacağını kaydetti.

Özköylü, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Tuzlaspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti. Ligde 3 haftadır kendi sahalarında kaybettiklerini hatırlatan Özköylü, şunları kaydetti:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sahada baskın oynayan, topa sahip olan, pozisyon bulan ve sonuçlandıran bir Altay takımı vardı. Oyuncularım çok keyifli bir maç izlettirdiler bize. İstediklerimizi sahada çok iyi bir şekilde uygulamaya çalıştılar. Belli şeyler yavaş yavaş oturmaya başlıyor ve devamını da getirmek istiyoruz. Elimizdeki yüksek potansiyelli oyuncuların istediğimiz oyunu oynaması bizi çok sevindiriyor. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Ligin üst tarafına şimdi biraz daha yakınız. Kazandığımız her maç bizi hedefimize daha da yakınlaştıracak. Bundan sonra her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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