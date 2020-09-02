HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Altay Teknik Direktörü İldiz: Favori gösterilmemiz yanlış

TFF 1. Lig'de transfer döneminde kadrosuna 14 yeni futbolcu alıp Giresunspor'dan Çağlar Birinci'yle de anlaşan Altay'da teknik direktör Yücel İldiz, şimdiden şampiyonluk için favori gösterilmelerinin çok yanlış olduğunu söyledi.

Altay Teknik Direktörü İldiz: Favori gösterilmemiz yanlış
02.09.2020 11:02 | Son Güncelleme: 02.09.2020 11:07

TFF 1. Lig'de transfer döneminde kadrosuna 14 yeni futbolcu alıp Giresunspor'dan Çağlar Birinci'yle de anlaşan Altay'da teknik direktör Yücel İldiz, şimdiden şampiyonluk için favori gösterilmelerinin çok yanlış olduğunu söyledi.

Ligdeki rakipleri Adana Demirspor ve Samsunspor'la birlikte favori gösterildiklerini belirten Yücel İldiz, "Yanlış bir algı var. Bizi, Samsun'u ve Adana Demir'i favori gösteriyorlar. Hiç öyle bir şey yok. Gerçekten çok zorlu bir lig olacak. Akılcı ve ciddi olmak lazım. Çok çalışmamız gerek" dedi.Camiaya çok önemli mesajlar veren tecrübeli teknik adam, "Afyon'daki kampımız iyi gidiyor. Perşembe günü Menemenspor'la özel maç oynadıktan sonra İzmir'e dönüp lige kadar hazır hale geleceğiz. Gençer'in sakatlığı sonrası savunmaya oyuncu arayışı içerisindeyiz. Bir veya iki savunma oyuncusu alabiliriz. Orta sahada 10 numara bölgesine de bir takviye düşüncemiz var. Yönetimimiz bu konudaki çalışmaları sürdürüyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Pınar Tartan Yıldız Tilbe Okan Bayülgen
Spor Eddie Newton Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mauricio Lemos Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Düğün Sabah Eylül Samsun
Şu an buradasınız: Altay Teknik Direktörü İldiz: Favori gösterilmemiz yanlış - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 11:11:59. #1.14#
title