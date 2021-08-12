Altay, Sinan Gümüş'le ilgileniyor
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Altay, Sinan Gümüş'le ilgileniyor

Altay, Sinan Gümüş'le ilgileniyor
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Altay, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş'ü gündemine aldı.

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Altay, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş'ü gündemine aldı. Türk oyuncu olarak sadece Alanyaspor'dan Ceyhun Gülselam'ı kadrosuna katan siyah-beyazlıların yerli transferine yöneldiği ve Sinan Gümüş için nabız yokladığı öğrenildi. Süper Lig kulüplerinin radarında olan gurbetçi forvet konusunda son kararı teknik direktör Mustafa Denizli'nin vereceği bildirildi. Deneyimli teknik adamın onay vermesi halinde yönetim transferi gerçekleştirmek için girişimlere başlayacak.

Almanya'da TSV Aach-Linz, Pfullend ve VfB Stuttgart altyapılarında top koşturan 27 yaşındaki sağ kanat, Türkiye kariyerine 2014-15 sezonunda Galatasaray'da başladı. 2019-20'de anlaştığı İtalya ekibi Genoa'da fazla forma şansı bulamadan ikinci yarıda Antalyaspor'a transfer olan tecrübeli futbolcu geçen sezon Fenerbahçe'de 18 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı. Öte yandan Altay'ın yeni sezonda giyeceği formalar kulübün sosyal medya hesabından tanıtıldı. Formalar 220 TL'den satışa çıkacak.Altay, 18 yıl sonra döndüğü ligin ilk haftasında cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Kayserispor'u ağırlayıp taraftarıyla buluşacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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