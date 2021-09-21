Altay seriye bağladı! İzmir ekibi, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Süper Lig'in 6. haftasında Altay, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. İzmir ekibi ligde üst üste 2. galibiyetini alırken, Karadeniz temsilcisi ise 1 puanda kaldı ve henüz galibiyetle tanışamadı.
Altay yaklaşık 20 dakika 10 kişi mücadele ettiği maçta, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. İzmir ekibi üst üste 2. galibiyetini alarak 12 puana yükseldi.
ÇAYKUR RİZESPOR 1 PUANDA KALDI
Altay'ın gollerini 44. dakikada Eric Björkander ile 73. dakikada Daouda Bamba kaydetti. Rize'nin tek golünü ise 90. dakikada Yannick Bolasie kaydetti. Karadeniz ekibi henüz galibiyetle tanışamazken 1 puanda kaldı.
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