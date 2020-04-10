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Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor

Altay masada terleyecek

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da 12 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

10.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:32
Altay masada terleyecek

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da 12 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. İzmir ekibinde stoperler Abdülhamit, Abdülkerim ve İbrahim, sağ bekler Erhan, Mustafa Murat ve Yasin, sol bek Özgür, ön libero Tavares, orta saha oyuncuları Kerim ve Yılmaz, forvetler Paixao ve Yaser mayıs ayı sonunda serbest kalacak. Altay, Abdülkerim'i İttifak Holding Konyaspor'dan Erhan'ı Yılport Samsunspor'dan sezon başında, Kerim'i ise devre arasında Gaziantep FK'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Yönetim teknik heyetin vereceği rapora göre bu oyuncularla ilgili görüşmelere başlayacak. Sezon bitmeden Putsila ve Kappel'le ön protokol yapan siyah-beyazlılarda bir süre önce Leandrinho gözden çıkarılırken, Okon'la da yollar ayrılmıştı.


- İzmir

Kaynak: DHA

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