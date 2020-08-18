Altay, Lokman Gör'ü kadrosuna kattı Altay, 29 yaşındaki stoper Lokman Gör ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Altay, 29 yaşındaki stoper Lokman Gör ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da transfer hareketliliği sürüyor. Siyah-beyazlılar son olarak Alanyaspor'da forma giyen Lokman Gör'ü kadrosuna kattı. İzmir ekibi, 29 yaşındaki stoper ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü sakatlığı sebebiyle kaçıran Lokman Gör, yalnızca 1 Süper Lig müsabakasında forma giymişti. - İZMİR

Kaynak: İHA