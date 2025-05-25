Altay kimdir, Altay Galatasaraylı mı? Altay Yenikapı Galatasaray şampiyonluk konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Altay kimdir, Altay Galatasaraylı mı? Altay Yenikapı Galatasaray şampiyonluk konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?
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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu. Altay o isimlerden merak edilenlerden iri oldu. Peki, Altay kimdir, Altay Galatasaraylı mı?

Galatasaray'da 25. şampiyonluk kutlamaları hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Yenikapı Meydanı'nda yapılacak olan kutlamalarda sahne alacak isimler de belli oldu. Kutlamalarda ünlü şarkıcılar Hadise, Edis, Altay, Kenan Doğulu, Sıla ve Emir Can İğrek gibi isimler şarkılarıyla taraftarları coşturacak. Peki, Altay kimdir, Altay Galatasaraylı mı? Altay Yenikapı konseri saat kaçta başlayacak?

ALTAY KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Altay, 1970 yılında doğdu. Sahne ismi olan Altay ile tanınmaktadır ancak tam ismi Mehmet Altay Biber'dir. İTÜ Gemi makineleri mühendisliğini kazandı ama gitmedi. Gittiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nü de yarım bıraktı. 1987-1988 yılında konservatuara girdi. 6 yıl konservatuar eğitimi aldı.

İşi ve okulu bir arada yürütemediği için bu okulu da bıraktı. Müziğe olan eğilimi ise ağabeyine alınan saz ile başlamış. Gençlik dönemlerinde işportacılık yaptı. Askerliğini ise Kütahya 'da kısa dönem olarak yaptı. Nisan 2009'da ise "Sana Bayılıyorum" ve 20 Mayıs 2010'da ise "Şekil A" albümü çıktı.

ALTAY YENİKAPI KONSERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Altay Yenikapı konseri saati henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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