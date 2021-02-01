Altay-İstanbulspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Altay-İstanbulspor maçının ardından

01.02.2021 22:21 | Son Güncelleme: 01.02.2021 22:24
Altay-İstanbulspor maçının ardından

TFF 1. Lig'de konuk ettiği İstanbulspor'a 3-1 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Yücel İldiz, "Maçın başından itibaren oyunu forse ettiğiniz müsabakada istatistiklerin önemi olmuyor.

TFF 1. Lig'de konuk ettiği İstanbulspor'a 3-1 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Yücel İldiz, "Maçın başından itibaren oyunu forse ettiğiniz müsabakada istatistiklerin önemi olmuyor." dedi.

İldiz, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabakaya istekli başlamalarına rağmen ilk yarıda kalelerinde 2 gol gördüklerini söyledi.

İkinci devrede skoru 2-1'e getirdiklerini kaydeden İldiz, şöyle konuştu:

"Oyunun sonuna kadar da beraberliği yakalamaya çalıştık. Ancak futbolda tabii ki atacaksınız. Orada penaltı pozisyonu var ama açık söylemek gerekirse bireysel hatalar son zamanlarda çok canımızı yaktı. Maçın başından itibaren oyunu forse ettiğiniz müsabakada istatistiklerin önemi olmuyor. Bu maçı 3-1 mağlup bitirdiğimiz için çok üzgünüz."

Orhan Çıkırıkçı: "Galibiyetlerle yolumuza devam etmek istiyoruz"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, iyi bir rakibi mağlup ettiklerini belirterek, oyuncularını kutladı.

İyi bir mücadele ortaya koyduklarını kaydeden Çıkırıkçı, "İlk yarıyı 2-0 önde kapattık. İkinci yarı biraz baskı yedik ve kalemizde golü gördük, 2-1 oldu. Sonra kontrataktan bir gol bularak skoru 3-1'e getirdik ve rahatladık. İnşallah önümüzdeki haftalarda da bu şekilde iyi oynayıp galibiyetlerle yolumuza devam etmek istiyoruz. Altay'a da bundan sonrası için başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ömer Çelik Mehmet Muş Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Didem Kınalı Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Hakan Kutlu Gökhan Gönül Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altay-İstanbulspor maçının ardından - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 22:33:12. #1.15#
title