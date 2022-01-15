Süper Lig ekibi Altay'ın yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu

Spor Toto Süper Lig'de 13 maçtır galibiyete hasret kalan Altay, Mustafa Denizli ile yollarını ayırdı. Koltuk çok kısa sürede doldu.

YARDIMCILIĞINI YAPTI

Mustafa Denizli'nin yardımcılığını yapan Mert Nobre, Alanyaspor maçında teknik direktör olarak takımın başında yer alacak. Sezonun kalan bölümde takımı Mert Nobre çalıştıracak.

İşte Altay'dan yapılan açıklama:

Profesyonel futbol takımımız Süper Lig'in geri kalan bölümündeki çalışmalarını, ligi ve sezon başından bu yana oyuncularımızı en iyi tanıyan Teknik Direktör Mert Nobre yönetiminde sürdürecektir. Teknik Direktörümüz Mert Nobre'ye yeni görevinde başarılar dileriz.

Haberler.com - Spor Haberleri