Altay'ın Süper Lig'e çıkmasıyla binlerce taraftar kısıtlamalara rağmen meydanlara akın etti

TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altay, Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi. Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla beraber Altaylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e yükselmesini kutlamak için İzmir'in cadde ve meydanlarına akın etti. İzmir'in çeşitli semtlerinden konvoy oluşturan taraftarlar, Gündoğdu Meydanı'nda toplandı.

Siyah-beyazlı renklere gönül veren binlerce taraftar, tezahürat ve marşlarla eşliğinde meydanlara indi.Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kutlamalar yapan taraftarlara polis ekipleri sık sık ikazlarda bulundu.

"ALTAY ÇOK YAŞASIN"

85 yaşındaki hemşire emeklisi bir kadın da kutlamalara katıldı. 85 yaşındaki taraftar, "Altay çok yaşasın, birinci oldu. Çok sevinçliyiz" dedi.

AYNI GÖRÜNTÜLER ADANA VE GİRESUN'DA DA OLDU

TFF 1. Lig''den Süper Lig'e yükselen Adana Demir ve Giresun taraftarları da, benzer görüntüleri oluşturmuştu. Adana, Giresun ve İstanbul'da kısıtlamalara rağmen coşkulu kutlamalar yapıldı. Aynı ortam dün akşam İzmir'de de görüldü.