Altay'dan Caner atağı

SPOR Toto 1. Lig temsilcisi Altay, geçen sezon Osmanlıspor'da forma giyen sağ bek Caner Arıcı'yı gündemine aldı.

Altay'dan Caner atağı


SPOR Toto 1. Lig temsilcisi Altay, geçen sezon Osmanlıspor'da forma giyen sağ bek Caner Arıcı'yı gündemine aldı. Geçen sezon Başkent ekibinde Play-Off heyecanı yaşayan tecrübeli futbolcu 31 müsabakada görev alıp 1 de gol attı. Bonservisi elinde olan Caner'in siyah-beyazlı kulüple temasta olduğu belirtildi. Kariyerinde Balıkesirspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Giresunspor kulüplerinde de görev alan 32 yaşındaki futbolcu 1. Lig'de toplam 171 müsabakada oynadı. 
Caner, 2016-17 sezonunda Yeni Malatyaspor'da, 2015-16'da Alanyaspor'da, 2014-15'te Osmanlıspor'da Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Öte yandan İzmir ekibinin ilk etapta bugün başlaması planlanan Afyonkarahisar kampı, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın bedelli askerlik görevini yapan futbolcuların beklenmesinin istemesi üzerine 5 Temmuz Cuma gününe ertelendi. İç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Altay yeni sezon hazırlıklarını iki etap şeklinde Afyon'da gerçekleştirecek.


- İzmir

Kaynak: DHA
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