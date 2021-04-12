Altay'dan büyük hata, kurtardığı topu içeri aldı!
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Altay'dan büyük hata, kurtardığı topu içeri aldı!

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Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Gazişehir maçında inanılmaz bir hata yaptı. 65'te Maxim'in yerden sert vurduğu topu önce kurtaran Altay, yerde dengesini koruyamadı ve topu içeri aldı

Altay Bayındır'dan bu kez hata geldi. Fenerbahçe'yi daha önceki maçlarında birçok kez sırtlayan genç kaleci, Gazişehir maçında çok büyük bir hata yaptı. 65'te Maxim'in yerden sert vurduğu topu kurtaran Altay, sonrasında çizgi üstünde dengesini koruyamadı ve topu içeriye aldı. VAR kontrolünün ardından gol verildi.

BARAJ BOZULDU

Dimitris Pelkas ise golden önce barajın altına yatmıştı ancak Yunan futbolcunun oradan çekilmesi istenildi. Pelkas da barajın altından çekildi ve Maxim de şutunu oradan vurdu, sonucunda da Altay hata yaptı.

Altay'dan büyük hata, kurtardığı topu içeri aldı! İşte o anlar
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 21:05:49. #1.14#
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