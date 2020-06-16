Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, müsabaka bitiminde Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Parmak ile tartışma yaşadı. Altay, Parmak'a yaşanan olay sonrası "Sen ne konuşuyorsun terbiyesiz" ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası'na Trabzonspor'a 3-1 mağlup olarak veda eden Fenerbahçe'de maçın sonunda sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır ile bordo-mavili futbolcu Abdülkadir Parmak arasında tartışma yaşandı.

Tartışma esnasında iki futbolcuyu Trabzonsporlu oyuncular ayırırken Altay, Parmak'a "Sen ne konuşuyorsun terbiyesiz" diyerek çıkıştı. Daha sonra Fenerbahçe teknik heyeti Altay'ı soyunma odasına götürdü.

ÖMER FARUK BEYAZ İLK KEZ OYNADI

Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz ilk kez formayla tanıştı. Daha önce oynana Kayserispor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alan 16 yaşındaki futbolcu o maçta forma şansı bulamazken, Teknik Sorumlu Tahir Karapınar tarafından Trabzonspor ile oynanan kupa maçının 88. dakikasında Rodrigues'in yerine sahaya sürüldü.

Kaynak: İHA