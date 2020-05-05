Altay'da testler yapıldı

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay, liglerin salgın nedeniyle durmasından sonra 40 günlük aranın ardından Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde toplanarak koronavirüs testinden geçti.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay, liglerin salgın nedeniyle durmasından sonra 40 günlük aranın ardından Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde toplanarak koronavirüs testinden geçti.

Teste futbolcular, teknik heyet ve kulüp personelinin yanı sıra başkan Özgür Ekmekçioğlu da katıldı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelecek sonuçların ardından siyah beyazlı takımın sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenmanlara başlayacağı kaydedildi.Gruplar halinde çalışacak Altay'da soyunma odaları için de gerekli tedbirler alındı.

Kaynak: DHA