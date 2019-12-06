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Altay'da Tandoğan imzaladı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine Ali Tandoğan getirildi.

06.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:40
Altay'da Tandoğan imzaladı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden 'da teknik direktörlük görevine getirildi. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve sportif direktör Özden Töraydın ile bir araya gelen Ali Tandoğan, 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Ekmekçioğlu imzanın hayırlı olması temennisinde bulunurken; Tandoğan da Altay gibi büyük bir camiaya gelmekten büyük onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Genç teknik adam siyah-beyazlı kulübün, denk güçlerin mücadelesine dönüşen 1'inci Lig'de sezon başı belirlediği Süper Lig hedefi için çalışacaklarını kaydetti. Salı günü Ekol Hastanesi Balıkesirspor'daki görevinden ayrılan 42 yaşındaki çalıştırıcı, bir maçlık cezası nedeniyle pazar günü Osmanlıspor deplasmanında yeni takımını tribünden izleyecek.


Kaynak: DHA
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