Altay'da Mossoro'nun durumu belirsiz
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Altay'da Mossoro'nun durumu belirsiz

Altay'da Mossoro'nun durumu belirsiz
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

Süper Lig kulüplerinden Altay'da geçen sezon devre arasında Göztepe'den transfer edilen Marcio Mossoro'nun kulüpteki geleceği merak konusu oldu.

Süper Lig kulüplerinden Altay'da geçen sezon devre arasında Göztepe'den transfer edilen Marcio Mossoro'nun kulüpteki geleceği merak konusu oldu.

Sözleşmesi devam eden ancak yeni sezon çalışmalarına davet edilmeyen Brezilyalı futbolcu ile İzmir temsilcisi anlaşarak yolunu ayıramazsa, kulübü sıkıntılı bir süreç bekleyecek.Teknik direktör Mustafa Denizli'nin kadrosunda düşünmediği Mossoro, geçen sezon 1'inci Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e yükselen Altay'da 16 maçta forma giyip, 3 asist yaptı. Sambacının sözleşmesini feshetmeye yanaşmaması halinde özel antrenör eşliğinde çalışıp, yeni sezon için Altay'dan 450 bin Euro maaş almaya hak kazanacağı iddia edildi.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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