Altay'da iç transfer hamlesi

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sportif direktör Özden Töraydın, iç transferde sözleşmesi sona eren sağ kanat Oğuzhan ve stoper İbrahim Öztürk'ün ardından stoper Gençer'le de prensip anlaşmasına varıldığını söyledi. Bu futbolcuların cuma günü Afyonkarahisar'da başlayacak ilk etap kampında yer alacağını belirten Özden Töraydın, "Takımımızda serbest kalan futbolcuların durumları belirsiz. Bir süre daha beklemeye devam edeceğiz. Transfer piyasası durgun. Önümüzü görmeden adım atmayı düşünmüyoruz" dedi.

Siyah-beyazlılarda ön libero Ferhat ve Merter, sol kanat İbrahim Akın, sağ kanat Furkan, sağ bek Necdet ve Yasin, sol bek Özgür ve Serkan gibi isimlerin takımda kalıp kalmayacağı gelecek günlerde netlik kazanacak.

Kaynak: DHA

- İzmir