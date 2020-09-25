Altay'da Hilmi Bozok ile yollar ayrıldı
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Altay'da Hilmi Bozok ile yollar ayrıldı

25.09.2020 22:39 | Son Güncelleme: 25.09.2020 22:44
Altay'da Hilmi Bozok ile yollar ayrıldı

Altay'da Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok ile yollar ayrıldı.

Altay'da Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok ile yollar ayrıldı.

TFF 1. Lig'e iki haftada 1 puan toplayarak beklentilerin altında kalan Altay'da Sportif Direktör Murat Uluç'un ardından Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok ile de yollar ayrıldı. Altay Spor Kulübü ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüz Futbol Şube Sorumlusu olarak görev yapan Hilmi Bozok bugün istifa kararı almış olup kendisi ile yapılan görüşmeler neticesinde istifası kabul edilmiştir. Hilmi Bozok'un görevini sürdürdüğü sürede kulübümüze yapmış olduğu emekler ve hizmetler için teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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