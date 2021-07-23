Altay, Ceyhun Gülselam, Björkander ve Thaciano'yu transfer ettiğini duyurdu
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Altay, Ceyhun Gülselam, Björkander ve Thaciano'yu transfer ettiğini duyurdu

Altay, Ceyhun Gülselam, Björkander ve Thaciano'yu transfer ettiğini duyurdu
Anadolu Ajansı / Etem Geylan - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, İsveçli Eric Björkander, Brezilyalı Thaciano Mickael da Silva ve Ceyhun Gülselam'ı transfer ettiğini bildirdi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, İsveçli Eric Björkander, Brezilyalı Thaciano Mickael da Silva ve Ceyhun Gülselam'ı transfer ettiğini bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, savunma oyuncusu Björkander, orta saha oyuncusu Thaciano ve ön libero Ceyhun Gülselam'la sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ceyhun Gülselam yaptığı açıklamada, Altay'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türk futbol tarihinde önemli bir yeri olan, dün olduğu gibi bugün de ülkenin futbol haritasında önemli bir yeri olan Altay Spor Kulübüne katıldım. Büyük Altay taraftarıyla birlikte bu yolculuğa çıkacağımız için çok heyecanlıyım. Her zaman olduğu gibi formam için savaşacağım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Etem Geylan

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Altay, Ceyhun Gülselam, Björkander ve Thaciano'yu transfer ettiğini duyurdu - Haberler Spor
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