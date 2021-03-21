Altay Bayındır: "Duygusal anlamda yoğun hisler yaşadım, bu da dışa vurdu"
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Altay Bayındır: "Duygusal anlamda yoğun hisler yaşadım, bu da dışa vurdu"

21.03.2021 23:22 | Son Güncelleme: 21.03.2021 23:34

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Beşiktaş maçının ardından gözyaşlarına hakim olamamasıyla ilgili olarak, "Duygusal anlamda yoğun hisler yaşadım, bu da dışa vurdu.

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Beşiktaş maçının ardından gözyaşlarına hakim olamamasıyla ilgili olarak, "Duygusal anlamda yoğun hisler yaşadım, bu da dışa vurdu. Bizim kaybetmeye, berabere kalmaya lüksümüz yok" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı Beşiktaş derbisinin ardından gözyaşlarına hakim olamayan kaleci Altay Bayındır, Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu. Sonuçtan dolayı üzüldüklerini belirten Bayındır, "Devam edeceğiz. Bugün buraya mutlak galibiyetle gelmiştik fakat beraberlikle dönüyoruz. Hiçbir şey bitmiş değil. Hatalarımızdan ders çıkarıp, yapmamız gereken şeyleri daha özverili bir şekilde yapıp devam edeceğiz" dedi.

"HATALARIN TELAFİ OLMADIĞI HAFTALARDAYIZ"

İkinci yarının son bölümünde etkili olan tarafın kendileri olduğunu söyleyen Altay Bayındır, "Golü daha erken bulsaydık daha farklı bir skor olabilirdi. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Hataların telafi olmadığı haftalardayız. Disiplinli şekilde devam etmemiz gerekiyor. 3 puan almaya geldik, 1 puanla ayrılıyoruz. Bize yakışan oyunu oynamamız gerekiyor. İkinci yarı oynadığımız oyunu ilk yarıda oynamalıydık" şeklinde konuştu.

"DUYGUSAL ANLAMDA YOĞUN HİSLER YAŞADIM, BU DA DIŞA VURDU"

Maç sonunda gözyaşlarını tutamamasıyla ilgili de konuşan genç kaleci, "Duygu yoğunluğu hat safhada oldu. Biz Fenerbahçeyiz. Bu bilinçte rakibimize daha fazla etkili bir oyun ortaya koymamız gerekiyordu. Duygu yoğunluğu yaşadım. Duygusal anlamda yoğun hisler yaşadım, bu da dışa vurdu. Bizim kaybetmeye, berabere kalmaya lüksümüz yok. Her zaman galibiyet parolasıyla çıktığımız maçtan, üstünlükle galibiyet elde etmemiz gerekiyor. Bundan sonraki maçlara da ciddiyetle, hataya yer vermeden kalan maçlarımızı devam ettireceğiz. İnşallah sezon sonunda verdiğimiz emeklerin karşılığını alırız" ifadelerini kullandı.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Altay Bayındır: 'Duygusal anlamda yoğun hisler yaşadım, bu da dışa vurdu'
Altay Bayındır: 'Duygusal anlamda yoğun hisler yaşadım, bu da dışa vurdu'
Altay Bayındır: 'Duygusal anlamda yoğun hisler yaşadım, bu da dışa vurdu'
Altay Bayındır: 'Duygusal anlamda yoğun hisler yaşadım, bu da dışa vurdu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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