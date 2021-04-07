Altay Bayındır'a uyarı geldi! "Kendine dikkat et"

Gelin olarak geldiği köyde muhtar oldu, her soruna el attı, virüsü de köye sokmadı

Fenerbahçe'de antikor tespit edilmeyen isimlerden biri olan Altay Bayındır'a ekstra koruma ve maske uyarısı yapıldı. Konumuna bakıldığında kadrodaki belki de en önemli oyuncu olan Altay'ın arkasındaki isimler de güven vermiyor. Genç futbolcuyla evinden fazla çıkmaması yönünde Teknik Direktör Emre Belözoğlu uyarı yaptı.

Sarı-Lacivertliler, gözbebeği Altay Bayındır'ı korumak için uğraşıyor. Kadroda belki de alternatifi olmayan tek isim olan genç kaleci, daha önce koronavirüs geçirmedi. Takımda toplamda 16 isimde antikor tespit edildi ama Altay Bayındır, bu sayının içinde yer almıyor. Pozitif vakaların arttığı bu dönemde Altay'a hocasından özel uyarı geldi.

"SENSİZ YÜRÜYEMEYİZ"

Emre Belözoğlu'nun Altay'a, "Pozitif vakalar çok arttı. Senin yerin çok mühim, seni kaybedemeyiz. İdmanlar dışında lütfen evinden çıkma, maskeni hiç çıkarma ve ekstra dikkatli ol. Antrenmanlarda bile dikkatli ol. Bu yolu sensiz yürüyemeyiz" dediği aktarıldı.