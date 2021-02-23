Altay - Altınordu TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
Spor Toto TFF 1. Lig'de 23. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Altay - Altınordu maçıdır. Peki Altay - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Altay - Altınordu maçıdır. Peki Altay - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
ALTAY - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Altay - Altınordu maçı 23 Şubat Salı günü (bugün akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.
ALTAY - ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Altay - Altınordu maçı Bein Sports Max 1 , Digiturk 81, Kablo TV 236, TRT Spor HD, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır.
ALTAY - ALTINORDU MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Altay Alsancak Stadı, İzmir'de oynanacak.
ALTAY - ALTINORDU MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
EMRE KARGIN(Hakem)
UYGAR BEBEK(1. Yardımcı Hakem)
MERT BULUT(2. Yardımcı Hakem)
FATİH TOKAİL(Dördüncü Hakem)
SAMİ ŞAMAR(Gözlemci)
MEHMET ACET(Temsilci)
OSMAN YILDIRIM(Temsilci)