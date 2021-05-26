Altay Altınordu ne zaman? Altay Altınordu maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Play of maçlarının tarihinin açıklanmasıyla birlikte "Altay Altınordu ne zaman?" sorusu yanıt aramaya başladı. TFF 1'inci Lig'de Play-off yarı finaldeki rakiplerini eleyen iki İzmir ekibi Altay ve Altınordu'nun Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Play-Off finalinde eşleşmesi sonrası, futbolseverlerin maçın tarihine yönelik araştırmaları hız kazandı. Peki, Altay Altınordu maçı ne zaman? Altay Altınordu maçı hangi kanalda? Altay muhtemel 11, Altınordu muhtemel 11'lerinde kimler var?