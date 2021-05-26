Altay Altınordu ne zaman? Altay Altınordu maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Altay Altınordu ne zaman? Altay Altınordu maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Altay Altınordu ne zaman? Altay Altınordu maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Play of maçlarının tarihinin açıklanmasıyla birlikte "Altay Altınordu ne zaman?" sorusu yanıt aramaya başladı. TFF 1'inci Lig'de Play-off yarı finaldeki rakiplerini eleyen iki İzmir ekibi Altay ve Altınordu'nun Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Play-Off finalinde eşleşmesi sonrası, futbolseverlerin maçın tarihine yönelik araştırmaları hız kazandı. Peki, Altay Altınordu maçı ne zaman? Altay Altınordu maçı hangi kanalda? Altay muhtemel 11, Altınordu muhtemel 11'lerinde kimler var?

Altay Altınordu ne zaman? Altay Altınordu maçı hangi kanalda, saat kaçta? soruları yanıt buldu. Altay ve Altınordu, TFF 1. Lig Play-off Finali'nde İstanbul'da karşı karşıya gelecek. İki İzmir takımının kozlarını paylaşacağı mücadelede kazanan taraf Süper Lig'e yükselecek.

ALTAY ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN?

Altay ve Altınordu, TFF 1. Lig Play-off Finali'nde kozlarını paylaşacak. İzmir derbisine sahne olacak final maçı bugün saat 20.00'de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Finali kazanacak takım gelecek sezon Süper Lig'de boy gösterecek.

Altınordu ile Altay arasında 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak TFF 1'inci Lig play-off finalinin yeri belli oldu.

Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final müsabakası, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

Altay'da hazırlıklar tamamlanmak üzere

Final öncesinde iki takımda da hazırlıklar tamamlanmak üzere. Altay, yarı finalin rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor müsabakasının ardından İzmir'e dönmedi. Siyah-beyazlı ekip, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlıklarını ara vermeden sürdürürken, bugün yapacağı antrenmanın ardından kampa girecek. Altay'da maç öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. ü

ALTAY MUHTEMEL 11

Altay'ın mücadeleye şu 11 ile başlaması bekleniyor:

"Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Erdem Uğurlu, Poko, Scuk, Regattin, Kappel, Erhan Çelenk ve Paixao"

Altınordu dün İstanbul'a geldi

Altınordu ise yarı final rövanşında deplasmanda Samsunspor ile oynadığı maçın ardından hazırlıklarını hız kesmeden sürdürdü. Kırmızı-lacivertliler, İzmir'de yaptığı hazırlıkların ardından bugün öğle saatlerinde İstanbul'a giderek kampa girecek. Altınordu'da eksik veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Kırmızı kart cezası sona eren Hüsamettin Yener, final maçında eski takımına karşı kadroda yer alabilecek.

ALTINORDU MUHTEMEL 11

Altınordu'nun final mücadelesine şu 11 ile çıkması bekleniyor:

"Erhan Erentürk, Yusuf Arslan, Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Furkan Çil, Ufuk Budak, Recep Aydın, Metehan Mimaroğlu, Ahmet İlhan Özek ve Enis Destan"

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