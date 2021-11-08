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Altaş Denizlispor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Spor
Altaş Denizlispor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da teknik direktörlüğe Fatih Tekke getirildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da teknik direktörlüğe Fatih Tekke getirildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Fatih Tekke'ye hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile nice başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Denizlispor, 2021-2022 sezonunun 12. haftasında konuk olduğu Tuzlapsor'a 3-0 yenilmesinin ardından teknik direktör Serhat Gülpınar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

Altaş Denizlispor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu

AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor Haberleri
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