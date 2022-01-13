Altaş Denizlispor eski oyuncusu Lopes ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, eski oyuncusu Tiago Lopes ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törende, 33 yaşındaki savunma oyuncusu Lopes ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandı.

Takımla, 1 Temmuz 2019'da 2 yıllık sözleşmeye imza atan Lopes, 20 Mart 2021'de iki maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.