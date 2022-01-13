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Altaş Denizlispor eski oyuncusu Lopes ile anlaştı

Altaş Denizlispor eski oyuncusu Lopes ile anlaştı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, eski oyuncusu Tiago Lopes ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, eski oyuncusu Tiago Lopes ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törende, 33 yaşındaki savunma oyuncusu Lopes ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandı.

Takımla, 1 Temmuz 2019'da 2 yıllık sözleşmeye imza atan Lopes, 20 Mart 2021'de iki maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Altaş Denizlispor eski oyuncusu Lopes ile anlaştı

Altaş Denizlispor eski oyuncusu Lopes ile anlaştı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor Haberleri

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