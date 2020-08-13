Alt yapıya 42 milyon TL'lik yatırım Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, "İl Özel İdaremiz kaynakları ve KÖYDES'in 42 milyon TL'lik yatırımı ile köylerimizin altyapısı için planlanan çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, "İl Özel İdaremiz kaynakları ve KÖYDES'in 42 milyon TL'lik yatırımı ile köylerimizin altyapısı için planlanan çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

İl Özel İdaresi ve KÖYDES kaynakları ile yapımı devam eden çalışmaları Vali Ozan Balcı yerinde inceledi. Köylerde birinci ve ikinci kat asfalt, içme suyu, kanalizasyon, kilitli parke taşı, yama, menfez, stabilize, sulama kanalları gibi yatırımlarıyla ilgili İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe'den bilgi alan Vali Balcı, "İl Özel İdaremiz kaynakları ve KÖYDES'in 42 milyon TL.lik yatırımı ile köylerimizin altyapısı için planlanan çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın yaşamlarını ve hayatlarını kolaylaştırmak için hep birlikte aşkla, şevkle, yılmadan, yılgınlık göstermeden çalışıyoruz. Çalışmalarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

400 bin dekar alan daha sulanabilir hale gelecek

Karkıncık-Kızık köyü arası 2.5 km'lik sathi kaplama yol çalışması, Avşarağzı köyü yağmurlama sulama suyu tesisi, Çamlıbel Beldesi menfez çalışması, Kervansaray Köyü güneş enerji sistemi ve içme suyu sistemi, Güzelce Barajında devam eden kanal boru çalışmalarını da yerinde inceledi. Çalışmalar tamamlandığında 42 bin dekar alanı sulayacak olan Güzelce Barajının çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Balcı, devletin imkanları ile yapılan barajlar ve göletlerin tamamlanmasıyla da 400 bin dekar alanın daha sulanabilir hale geleceğini kaydetti. - TOKAT

Kaynak: İHA