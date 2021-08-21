Alsancak Stadı'nda çalışmalar devam ediyor
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Alsancak Stadı'nda çalışmalar devam ediyor

Alsancak Stadı'nda çalışmalar devam ediyor
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Turhan Altay - Haberler | Spor

İzmir futbolunun yeniden kapılarını açmasını yıllardır heyecanla beklediği Alsancak Stadı'nın inşaatında zemin çalışmaları devam ediyor.

İzmir futbolunun yeniden kapılarını açmasını yıllardır heyecanla beklediği Alsancak Stadı'nın inşaatında zemin çalışmaları devam ediyor. Skorbordları takılan statta çim serilme işlemlerine geçildi. Çimlendirme tamamlandıktan sonra ise koltuk montajına geçilecek. 

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'ndan (İZVAK) yapılan açıklamada stadyumun 30 Ekim tarihine yetiştirilmesinin planlandığı belirtildi. İZVAK'ın bilgilendirme yazısında, "Alsancak Stadı'nın inşaatında bugün itibarı ile zemine çim serilme işlemlerine geçildi. Bir sonraki adım ise hibrit uygulaması olacak. Hedefimiz 30 Ekim'de resmi açılışı gerçekleştirmek. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

İZMİR FUTBOLUNUN MABEDİ

Çürük olduğu gerekçesiyle 2014'te kapatılıp 2015 yılında yıkılan, yeniden inşaat ihalesi Nisan 2017'de yapılarak, temeli 9 Eylül 2017'de atılan stadın 30 Ekim'e yetişmesi hedefleniyor.Toplam 130 milyon TL'ye mal olacak yaklaşık 15 bin seyirci kapasiteli UEFA standartlarındaki stadın geçen haziran ayında çim saha, koltuk montajı, altyapı, ışıklandırma, elektronik bilet sistemi ve çevre düzenlemesi için gerçekleştirilen ikmal ihalesini inşaatı sürdüren şirket 19 milyon 988 bin TL bedelle üstlenmişti. Alsancak Stadı, ilk haliyle futbol oynanmaya başladığı 1910 yılından beri İzmir futbolunun mabedi konumunda. 


Alsancak Stadı'nda çalışmalar devam ediyor
Alsancak Stadı'nda çalışmalar devam ediyor
Alsancak Stadı'nda çalışmalar devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Turhan Altay

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