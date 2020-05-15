Alphonso Davies'in Bayern Münih'te Hızlı Yükselişi
2018'de MLS ekiplerinden Vancouver Whitecaps'ten Bayern Münih'e transfer olan Alphonso Davies, kulüpte kısa sürede büyük bir yükseliş gösterdi. Gana'da mülteci kampında doğduktan sonra Kanada'ya taşınan Alphonso Davies'in zirveye çıkan yolu hiç kolay değildi..
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:13
2018'de MLS ekiplerinden Vancouver Whitecaps'ten Bayern Münih'e transfer olan Alphonso Davies, kulüpte kısa sürede büyük bir yükseliş gösterdi. Gana'da mülteci kampında doğduktan sonra Kanada'ya taşınan Alphonso Davies'in zirveye çıkan yolu hiç kolay değildi..
Kaynak: Dugout