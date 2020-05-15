Alphonso Davies'in Bayern Münih'te Hızlı Yükselişi 2018'de MLS ekiplerinden Vancouver Whitecaps'ten Bayern Münih'e transfer olan Alphonso Davies, kulüpte kısa sürede büyük bir yükseliş gösterdi. Gana'da mülteci kampında doğduktan sonra Kanada'ya taşınan Alphonso Davies'in zirveye çıkan yolu hiç kolay değildi..

2018'de MLS ekiplerinden Vancouver Whitecaps'ten Bayern Münih'e transfer olan Alphonso Davies, kulüpte kısa sürede büyük bir yükseliş gösterdi. Gana'da mülteci kampında doğduktan sonra Kanada'ya taşınan Alphonso Davies'in zirveye çıkan yolu hiç kolay değildi.. Kaynak: Dugout