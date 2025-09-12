Alperen Şengün kimdir, Alperen Şengün kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı?

Alperen Şengün, 25 Temmuz 2002'de Giresun'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren spora ilgisi olan Şengün, ilk başta yüzme ve jimnastik gibi farklı dallarda eğitim alsa da zamanla basketbola yöneldi. Giresun'da başladığı basketbol serüveni, kısa sürede dikkat çeken yeteneği sayesinde Bandırma'da devam etti. Genç yaşta gösterdiği performansla hem antrenörlerinin hem de izleyicilerin ilgisini çekti.

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

Alperen Şengün, Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunda gösterdiği olağanüstü performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Henüz 18 yaşındayken Beşiktaş formasıyla sezonun En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilerek büyük bir başarıya imza attı. Bu unvan, onu NBA takımlarının radarına soktu ve kariyerinde yeni bir sayfa açılmasına vesile oldu.

Beşiktaş'taki etkileyici istatistikleri, Avrupa'daki birçok kulübün de ilgisini çekti ancak Şengün'ün hedefi çok daha büyüktü: NBA. Çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren genç yıldız, 2021 NBA Draft'ına katıldı ve burada ilk tur 16. sıradan seçildi. Seçildikten kısa süre sonra Houston Rockets'a takas edildi.

NBA KARİYERİ VE YÜKSELİŞİ

Houston Rockets formasıyla NBA'de mücadele eden Alperen Şengün, ilk sezonundan itibaren oyuna kattığı çeşitlilik ve yüksek basketbol zekâsıyla ön plana çıktı. Boyu 2.11 metre olan Şengün, pota altındaki etkinliği, ribaund becerileri, pas yeteneği ve oyun görüşüyle takımının önemli parçalarından biri haline geldi.

NBA'deki ikinci sezonuyla birlikte istatistiklerini belirgin şekilde yükselten Şengün, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada basketbolseverlerin dikkatini çekmeye başladı. Uzmanlar, oyun tarzını eski NBA efsanelerine benzetirken, gelecekte All-Star seviyesine ulaşabileceği yönünde yorumlar yapıyor. Henüz genç yaşta olmasına rağmen takımı için liderlik özellikleri göstermesi, onun ne kadar özel bir yetenek olduğunun göstergesi kabul ediliyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Alperen Şengün, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda da forma giymektedir. Genç yaşına rağmen milli forma altında sergilediği mücadeleci oyun, Türk basketbolunun geleceği için umut kaynağı olarak görülüyor. Turnuvalarda üstlendiği sorumluluk, sahadaki hırsı ve oyunu yönlendirme becerisiyle takım arkadaşlarına da moral veriyor.

Milli takımda geçirdiği süre boyunca tecrübe kazanan Şengün, uluslararası arenada da ülkesini başarıyla temsil ediyor. Bu deneyimler, onun NBA kariyerine de önemli katkılar sağlıyor.

YAŞI, ÖZEL HAYATI VE AİLE DURUMU

2002 doğumlu olan Alperen Şengün, 2025 itibarıyla 23 yaşındadır. Henüz çok genç yaşta olmasına rağmen hem ulusal hem de uluslararası arenada adını duyurmayı başarmıştır. Özel hayatına dair kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlıdır. Bilinen kadarıyla evli değildir vebir çocuğu yoktur. Şengün, daha çok kariyerine odaklanmayı tercih etmektedir. Genç yaşına rağmen gösterdiği profesyonellik ve sorumluluk bilinci, onu örnek alınacak bir sporcu haline getirmektedir.

Özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Şengün, ailesiyle olan bağlarını güçlü tutmaktadır. Basketbol kariyerinde geldiği noktada ailesinin desteğinin büyük payı olduğu bilinmektedir. Bu destek, onun hem mental hem de fiziksel anlamda daha güçlü kalmasına yardımcı olmuştur.