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Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Lig

AA, Mehmet Emin Göresiye - Spor
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Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Lig

Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediye Spor, sahasında karşılaştığı Niksar Belediye Spor'a 3-2 mağlup oldu.

MALATYA (AA) - Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediye Spor, sahasında karşılaştığı Niksar Belediye Spor'a 3-2 mağlup oldu.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçta Hüseyin Okumuş ve Mustafa Emre Girgin hakem ikilisi görev yaptı.

Niksar Belediye Spor birinci seti 25-21, ikinci seti 25-21 alarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü seti 25-20 ve dördüncü seti 25-22 alan Malatya Büyükşehir Belediye Spor, durumu 2-2'ye getirdi.

Beşinci son sette üstün oynayan Niksar Belediye Spor, seti 15-11 alarak müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor

voleybol, Malatya, Spor, Haberler

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