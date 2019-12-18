Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası
Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası ikinci gün büyük slalom yarışlarıyla başladı.
18.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:47
Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası ikinci gün büyük slalom yarışlarıyla başladı.
Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) düzenlediği organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Yunanistan, Doğu Timor, Gürcistan, Lübnan, İran, Ermenistan, Tacikistan olmak üzere 9 ülkeden 70 sporcu katılıyor.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası
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