'Alo ben Emre abin' yine devrede! Oğuzhan Özyakup'a sürpriz telefon
Sezon sonu Beşiktaş'la mukavelesi bitecek Oğuzhan Özyakup'a Başakşehir talip oldu. Emre Belözoğlu, devre arasında transferin bitmesi için ilişkilerini kullanacak. Belözoğlu, Oğuzhan'da çok ısrarcı.
İki yönlü orta saha arayan Medipol Başakşehir, Oğuzhan Özyakup ismini gündemine aldı. Emre Belözoğlu, çok beğendiği Oğuzhan'ı Başakşehir'e kazandırmak istiyor.
MUKAVELESİ BİTECEK
Sezon sonu mukavelesi bitecek Oğuzhan Özyakup, orta saha alternatifleri arasında ancak eski performansından uzak. Oğuzhan'ın yıllık kazancı 2 milyon euroya yakın.
KOLAYLIK İSTEYECEK
Emre Belözoğlu, ilişkilerini devreye sokarak Beşiktaş'tan kolaylık talep edecek. Oğuzhan'ın devre arasında Başakşehir'e gitme ihtimali kuvvetli görülüyor.
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