Almanya'yı 2-1 yenen İsveç, adını yarı finale yazdırdı

Almanya'yı 2-1 yenen İsveç, adını yarı finale yazdırdı. İtalya'yı 2-0 yenen Hollanda da yarı finale çıkan bir başka ekip. Hollanda ile İsveç, yarı finalde karşılaşacak

Almanya'yı 2-1 yenen İsveç, adını yarı finale yazdırdı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Kadınlar Dünya Kupası'nın çeyrek final maçında Amerika Birleşik Devletleri, ev sahibi Fransa'yı Megan Rapinoe golleriyle 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Fransa'nın Paris kentindeki Parc des Princes stadındaki maçta Fransa takımının yıldız oyuncusu Wendie Renard'ın 81. dakikadaki golü takımı kurtarmak için yeterli olmadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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