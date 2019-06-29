Almanya'yı 2-1 yenen İsveç, adını yarı finale yazdırdı
Almanya'yı 2-1 yenen İsveç, adını yarı finale yazdırdı. İtalya'yı 2-0 yenen Hollanda da yarı finale çıkan bir başka ekip. Hollanda ile İsveç, yarı finalde karşılaşacak
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Kadınlar Dünya Kupası'nın çeyrek final maçında Amerika Birleşik Devletleri, ev sahibi Fransa'yı Megan Rapinoe golleriyle 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Fransa'nın Paris kentindeki Parc des Princes stadındaki maçta Fransa takımının yıldız oyuncusu Wendie Renard'ın 81. dakikadaki golü takımı kurtarmak için yeterli olmadı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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