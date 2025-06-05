Almanya Portekiz maç özeti ve golleri! (VİDEO) Almanya Portekiz geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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ALMANYA PORTEKİZ MAÇ ÖZETİ

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ALMANYA PORTEKİZ ÖZET

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ALMANYA PORTEKİZ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Almanya Portekiz maçı 2-1'lik Portekiz üstünlüğüyle sona erdi.

ALMANYA PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Almanya Portekiz maçı canlı olarak TV8'de yayınlandı.