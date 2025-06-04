Almanya Portekiz hangi kanalda? Almanya Portekiz maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Almanya Portekiz hangi kanalda? Almanya Portekiz maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Almanya Portekiz UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Almanya Portekiz maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Almanya Portekiz maçını hangi kanal veriyor? İşte Almanya Portekiz maçı yayın bilgisi!

Almanya Portekiz maçı hangi kanalda? Almanya Portekiz UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Almanya Portekiz maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Almanya Portekiz maçını hangi kanal veriyor? İşte Almanya Portekiz maçı yayın bilgisi haberimizde...

ALMANYA PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya Portekiz maçı S Sport Plus ve TV8'den canlı olarak yayınlanacak. Almanya Portekiz maçını TV8'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TV8 resmi internet sitesi üzerinden de canlı Almanya Portekiz maçını seyredebilirsiniz.

Almanya Portekiz hangi kanalda? Almanya Portekiz maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

ALMANYA PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya Portekizmaçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç TV8'den canlı olarak izlenebilecek.

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