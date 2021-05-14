Almanya Kupası'nda zafer Borussia Dortmund'un
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Almanya Kupası'nda zafer Borussia Dortmund'un

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Almanya Kupası final maçında Borussia Dortmund mutlu sona ulaşan takım oldu. Leipzig'i Jadon Sancho ve Haaland'ın attığı 2'şer golle mağlup eden sarı-siyahlılar 5. kez kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.

Almanya Kupası final karşılaşmasında Leipzig ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Rakibini 4-1 mağlup eden sarı-siyahlılar, kupanın sahibi oldu.

4 GOL 2 İSİMDEN GELDİ

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 5 ve 45+2'nci dakikalarda Jadon Sancho ile 28 ve 88'inci dakikalarda Erling Haaland kaydetti. Leipzig'in mücadeledeki tek golü ise 71'inci dakikada Dani Olmo'dan geldi. İki takım geçtiğimiz hafta sonunda ligde karşı karşıya gelmiş, Borussia Dortmund o maçta da rakibini 3-2 mağlup etme başarısı göstermişti.

Almanya Kupası'nda zafer Borussia Dortmund'un
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