Almanya Kupası'nda Borussia Dortmund çeyrek finale yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Almanya Kupası'nda Borussia Dortmund çeyrek finale yükseldi

03.02.2021 02:19 | Son Güncelleme: 03.02.2021 02:22
Almanya Kupası'nda Borussia Dortmund çeyrek finale yükseldi

Futbolda, Almanya Kupası 3. turunda Borussia Dortmund, normal süresi 2-2 berabere tamamlanan maçta uzatma bölümlerinin sonunda Paderborn'u 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Futbolda, Almanya Kupası 3. turunda Borussia Dortmund, normal süresi 2-2 berabere tamamlanan maçta uzatma bölümlerinin sonunda Paderborn'u 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Signal Iduna Stadı'nda İkinci Lig'de mücadele veren Paderborn'u konuk etti.

Borussia Dortmund, 6. dakikada Emre Can ve 16. dakikada Jadon Sancho'nun attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Paderborn, 79. dakikada Julian Justvan ve 90+7. dakikada penaltıdan Prince Osei Owusu ile iki gol bularak 2-2'lik eşitliği sağladı.

Normal süresi 2-2 berabere sona eren karşılaşmada uzatma bölümlerine geçildi.

Borussia Dortmund, 95. dakikada Erling Haaland'ın topu filelere göndermesiyle skoru 3-2 yaptı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Borussia Dortmund, müsabakadan 3-2 galip ayrılarak üst tura çıktı.

Almanya Kupası 3. turunda oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen'i 2-1 yenen Rot-Weiss Essen, Darmstadt 98'i penaltı atışları sonunda 7-6 mağlup eden Holstein Kiel ve Greuther Fürth'u 2-0 yenen Werder Bremen, çeyrek finale çıkan takımlar oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Haydar Akar Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Guy Ritchie Demet Akalın Defne Samyeli Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Okan Buruk Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Sel Darbe İzmir İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya Kupası'nda Borussia Dortmund çeyrek finale yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 02:22:55. #1.16#
title